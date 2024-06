Uważajcie w upały! Nie zostawiajcie dzieci w samochodach! Pamiętajcie też o psach Małgorzata Gleń

Jedziesz na zakupy albo coś załatwić, nawet jeżeli ma to trwać tylko chwilkę, nigdy nie zostawiaj w samochodzie dziecka! Ani psa. One mogą nie przeżyć w upalne dni w zamkniętym aucie, gdzie temperatura może bardzo szybko wzrosnąć. Przypadki śmierci małych dzieci pozostawionych w nagrzanych samochodach zdarzają się co roku i oby nigdy już więcej.