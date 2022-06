V liga, Wadowice. Hejnał Kęty – Niwa Nowa Wieś. W derbach kęckiej gminy na niwie wolicjonalnej lepsza młodzież Hejnału [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

V liga, Wadowice (11 czerwca 2022); Hejnał Kęty - Niwa Nowa Wieś 2:1. Robert Majdak jest jednym z wielu młodzieżowców, występujących w kęckim klubie. Jerzy Zaborski

O tym, że derby rządzą się swoimi prawami, nie trzeba nikomu przypominać. Najwyraźniej o tej starej maksymie zapomnieli w Nowej Wsi, bo Niwa, wicelider piłkarskiej klasy okręgowej zachodniej Małopolski, odebrał lekcję na Hejnale w derbach kęckiej gminy, bo to gospodarze walczą o przetrwanie sportowe i organizacyjne. Do końca wiosny w gminie rządzi Hejnał. Jesienią Niwa zagra klasę wyżej, w nowej V lidze krakowsko-oświęcimskiej natomiast kęczanie powalczą w okręgówce. Na kolejkę przed końcem wyjaśniła się kwestia awansów i spadków. W barażach o IV ligę zagra Kalwarianka. Jeśli go przegra, trafi do nowej V ligi. Okręgówkę opuszcza MKS Libiąż.