V liga, Wadowice. LKS Rajsko – Brzezina Osiek. Podają rywalom „palec”. Osieczanie nie potrafią pomóc szczęściu. Tak było w Rajsku [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia z meczu LKS Rajsko - Brzezina Osiek:

Gospodarze mogli objąć prowadzenie na początku spotkania. Krzysztof Sieczko z bliska oddał nieprecyzyjny strzał, kończący akcję oskrzydlającą.

To się zemściło. Z lewej strony odważnie atakował Mateusz Merta. Po jego strzale piłka zanim wpadła do siatki odbiła się jeszcze od poprzeczki. To był gol z gatunku „filmowych”.

Miejscowi mogli wyrównać minutę później. Jakub Wykręt uderzając z 10 metrów posłał piłkę nad poprzeczkę.

Wreszcie w polu karnym dryblował Patryk Ryszka. Po jego strzale piłka skozłowała przed Michałem Majdą, wpadając do siatki.

Po zmianie stron na boisku dominowali gospodarze. Długo jednak nie potrafili udokumentować swojej przewagi golem. Strzał Bartłomieja Miki został w ostatniej chwili zablokowany, a Patryk Lichota przestrzelił. Dopiero po akcji Patryka Formasa, zagraniu piłki wzdłuż bramki, strzał Bartłomieja Rysia był formalnością.