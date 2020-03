W czasie pandemii koronawirusa nic nie jest takie samo. Święta też będą inne

Uczestniczyć w liturgiach można za pośrednictwem środków masowego przekazu, bowiem we mszy św. w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż pięć osób. To samo dotyczy chrztów i ślubów. Również udział w pogrzebach ograniczono do pięciu osób, nie wliczając pracowników zakładów pogrzebowych.

- Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki

- informuje bp Roman Pindel. - W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać - dodaje.