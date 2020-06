W dobie koronawirusa rośnie liczba bezrobotnych i przedsiębiorców z problemami finansowymi

Od kilku miesięcy koronawirus atakuje nie tylko nasze zdrowie, ale i finanse. Wpływy do budżetu powiatu oświęcimskiego zmniejszyły się o ok. 5 mln zł. To oznacza, że inwestycje w toku będą kontynuowane, ale z nowymi oświęcimskie starostwo na razie się wstrzymuje.