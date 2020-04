W gminie Kęty bez rozdawnictwa maseczek, ale z możliwością testów na obecność COVID-19

Od najbliższego czwartku (16 kwietnia) każdy będzie miał obowiązek noszenia maseczek ochronnych, ewentualnie zakrywania nosa i ust szalikiem lub chustami.

W gminie Kęty darmowych maseczek nie będzie

Burmistrz Kęt zdecydował, że gmina nie rozda maseczek mieszkańcom za darmo.

Nie czas na tani populizm!

- uważa Krzysztof Klęczar, burmistrz gminy Kęty. - Co do ich masowej, darmowej (czyli finansowanej przez Was wszystkich) dystrybucji wciąż uważam, że koszty powinien ponieść ten, kto ten obowiązek wprowadził - dodaje.

Darmowe, w niewielkiej skali, będą natomiast testy na obecność wirusa COVID-19. Od Medycznego Labolatorium Majcher, gmina otrzymała pulę bezpłatnych testów na obecność koronawirusa i dokupiła pakiet. Badaniu poddanych zostanie sześciu pracowników Straży Miejskiej, czterech Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i kolejnych 10 pracowników z Ośrodka Zdrowia. Będzie też możliwość indywidualnego, odpłatnego wykonania testów.