W Jawiszowicach dorosły strażak miał molestować członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przebywa w areszcie

We wsi o tym nie mówi się głośno. Pod koniec 2023 roku został aresztowany członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jawiszowicach koło Oświęcimia. Ma zarzuty pedofilskie. - Zeznania pokrzywdzonych chłopców mrożą krew w żyłach - mówi anonimowo strażak z tej samej jednostki. W tej sprawie nikt nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem.

Pedofilskie zarzuty dla strażaka OSP z Jawiszowic

Podejrzewany strażak został zatrzymany na początku grudnia przez policjantów z komisariatu w Brzeszczach. Dostał zarzuty z art. 200 Kodeksu Karnego: "Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12". - Tego samego dnia zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie przedstawiono mu zarzut dokonania innych czynności seksualnych wobec dwóch małoletnich. Prokurator wystąpił również do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci aresztu tymczasowego. W związku z powyższym jeszcze tego samego dnia podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, gdzie sędzia zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy - informuje asp. szt. Małgorzata Jurecka, Oficer Prasowy KPP w Oświęcimiu.

Poszkodowani to dwaj chłopcy, ale może być ich więcej. Druh z zarzutami był opiekunem nastolatków należących do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do której należeli zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Pełnił też funkcję koordynatora gminnego ds. MDP. Organizował wycieczki dzieciaków, różne zawody, szkolenia i tzw. "nocowanka” w remizie strażackiej. MDP w Jawiszowicach działała i nadal działa bardzo prężnie. Czy ktoś kontrolował, co dzieje się na takich imprezach? Nikt z jego przełożonych nie chce komentować sprawy. - Nic nie mamy do powiedzenia - mówi Rafał Majdak, prezes OSP Jawiszowice. Tadeusz Morończyk, prezes zarządu gminnego OSP w Brzeszczach przekonuje, że wie jedynie, że śledztwo trwa i o sprawie wie tylko z plotek.

Strażak przebywa w areszcie, trwają przesłuchania dzieci i ich rodziców. Sprawa ma tzw. charakter rozwojowy. Prowadzi ją oświęcimska prokuratura.

"W odpowiedzi na pytanie informuję, że w dniu 7.12.2023 roku policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach zatrzymali 26 – letniego mężczyznę, podejrzanego o dokonanie innych czynności seksualnych wobec małoletnich do 15 roku życia. Tego samego dnia zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie przedstawiono mu zarzut dokonania innych czynności seksualnych wobec dwóch małoletnich. Prokurator wystąpił również do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych w postaci aresztu tymczasowego. W związku z powyższym jeszcze tego samego dnia podejrzany został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, gdzie sędzia zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy".

