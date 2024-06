W Oświęcimiu padła szóstka w Lotto Plus. To druga główna wygrana w tej kolekturze na os. Chemików

Druga wygrana w Lotto Plus w tej kolekurze w Oświęcimiu

Jak informuje LOTTO wylosowane tego dnia w Lotto Plus liczby to: 20, 21, 23, 24, 28, 46. Szczęśliwy zakład został zawarty metodą chybił trafił w punkcie LOTTO przy ul. Bema 8A w Oświęcimiu. Ta kolektura z pewnością należy do wyjątkowych punktów wśród grających w LOTTO, gdyż jest to już druga „szóstka” w Lotto Plus odnotowana właśnie pod tym adresem w Oświęcimiu! Pierwsza z nich padła tam w lipcu 2018 roku.