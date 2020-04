W oświęcimskich parafiach pierwsze komunie święte i bierzmowania przełożone na jesień

-Uroczystość pierwszej komunii św. odbędzie się najprawdopodobniej w drugą niedzielę października, czyli 11 października

- informuje ks. Mariusz Kiszczak, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w Oświęcimiu. - Termin może jednak ulec zmianie w zależności od rozwoju epidemii i terminu powrotu dzieci do szkół - dodaje.

Z kolei bierzmowanie najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu lub październiku tego roku.

W tej wyjątkowej sytuacji księża proszą o wyrozumiałość i dobre przygotowanie do tych sakramentów, zwłaszcza przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych do pierwszej spowiedzi św. i do spotkania z Bogiem w komunii eucharystycznej.

U św. Józefa też znają termin pierwszej komunii

W parafii św. Józefa w Oświęcimiu, termin pierwszej komunii świętej wstępnie wyznaczono na 20 września.