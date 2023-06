W stawach pod Oświęcimiem pływają gigantyczne karpie. Mają nawet po 30 kg! Każdy może sobie z nim zrobić... zdjęcie

Gigantyczne karpie pływają w stawach w Graboszycach

To sześciohektarowe wyrobisko pożwirowe o zróżnicowanym dnie i dostępną dla wędkarzy linią brzegową. Na każdym stanowisku udostępniony jest pomost a na wybranych do dyspozycji są drewniane domki.

Łowisko Karpik leży na terenie Doliny Karpia

Dolina Karpia, to atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo obszar siedmiu gmin położonych w Małopolsce zachodniej, w powiatach oświęcimskim oraz wadowickim. Obejmuje teren historycznego zagłębia hodowli karpia i rozciąga się na setkach hektarów w dolinie Wisły i Skawy. Jest to obszar o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: jest to idealne miejsce zarówno dla miłośników przyrody, amatorów turystyki aktywnej, jak również dla osób szukających ciszy i odpoczynku. Dokładając do tego niesamowite krajobrazy, przepiękne wschody i zachody słońca, sympatycznych ludzi, znakomitą bazę hotelową, parki rozrywki i pyszne produkty lokalne – to miejsce uwagi godne polecenia na weekendowe wypady czy wręcz wakacje.