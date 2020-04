W strefie płatnego postoju w Oświęcimiu wyższe opłaty za parkowanie samochodów

Wyższe opłaty za parkowanie w strefie płatnego postoju w Oświęcimiu obowiązują od 1 kwietnia. Do tej pory kierowcy w miejscach objętych strefą płacili 2,20 zł za pierwszą godzinę. Obecnie jest to 30 groszy więcej, tj. 2,50 zł. Za drugą rozpoczętą godzinę stawka wynosi 2,80 zł, a za trzecią 3,20 zł. Za czwartą i następne znów 2,50 zł.

Wzrosła natomiast kara za nieuiszczenie opłaty. Obecnie będzie wynosić 90 zł, tj. 20 zł więcej niż wcześniej. Ci, którzy zrobią to do 7 dni mogą liczyć na taryfę ulgową. W takich sytuacjach dodatkowa opłata wynosi 40 zł.

Nie zmieniły się godziny, w których obowiązują opłaty. W większości obejmującej Stare Miasto są to godziny od 8 do 18 od poniedziałku do piątku, a w przypadku miejsc postojowych przy ulicach Żwirki i Wigury oraz Chopina od 7 do 15 także od poniedziałku do piątku. W soboty i niedziele opłaty nie obowiązują.

W Oświęcimiu w strefie płatnego postoju jest ok. 700 miejsc. Opłaty za parkowanie pobierane są w parkomatach oraz poprzez systemy płatności mobilnej za pośrednictwem telefonu komórkowego przy użyciu aplikacji: mobiParking, moBilet, mPay i ePark.