W zachodniej Małopolsce nie brakuje klubów sportowych z ponad 100-letnią tradycją [PRZEGLĄD]

Do grona zawiedzionych mogą się zaliczać kęczanie, którzy spodziewali się, że w 2021 roku, czyli w 100-lecie Hejnału, piłkarzom uda się awansować na szczebel wojewódzki. Tak się jednak nie stało, a i w kolejnym, 2022 roku te plany trzeba odłożyć na dalszą przyszłość, a skupić się raczej na utrzymaniu w piłkarskiej klasie okręgowej zachodniej Małopolski.

Tym, którzy w Kętach czują się zawiedzeni, możemy przypomnieć inny, skrajny przypadek, że w roku jubileuszu 100-lecia Soły Oświęcim rozwiązano piłkarską drużynę seniorów, która sportowo utrzymała się w trzeciej lidze, walczącej w południowo-wschodniej ścianie Polski. Czyż to nie chichot losu?

W 2022 roku sto lat „stuknie” Górnikowi Brzeszcze (powiat oświęcimski), mającemu drużynę piłkarską w klasie okręgowej zachodniej Małopolski. Brzeszczanie po jesieni plasują się na 5. pozycji, tracąc kilka punktów do lidera, ale w klubie mierzą siły na zamiary. Czołówka, jak na beniaminka przystało, też jest godna do świętowania. Górnik to nie tylko piłka nożna, ale i lekkoatletyka.