Weekend w Beskidach. Który szlak wybrać na krótki urlop? Mamy 5 propozycji ciekawych tras turystycznych

Czantoria Wielka (Beskid Śląski). Ustroń Polana – Wielka Czantoria Czantoria Wielka (995 m n.p.m.) znajduje się w Beskidzie Śląskim i jest szczytem granicznym między Polską a Czechami (dla Czechów, Czantoria jest najwyższym szczytem należącej do ich części Beskidu Śląskiego). Ten wyjątkowy szczyt można zdobyć z Ustronia Polany szlakiem czerwonym (najkrótsza trasa), startując z parkingu przy dolnej stacji kolejki linowej, do którego dojedziemy drogą krajową 941. Podróż na Czantorię Wielką zajmie ok. 1 godziny i 30 minut. Na początku szlak jest bardzo klimatyczny, wokół otaczają nas lasy, z kolei im wyżej, tym widoki stają się bardziej imponujące. Na samym szczycie stoi wieża widokowa o wysokości 29 metrów. Jeszcze tylko 118 schodów i można cieszyć się piękną rozległą panoramą. Całość: do przejścia ok. 7 km - czas 3-5 godz.

Babia Góra (Beskid Żywiecki). Przełęcz Krowiarki – Sokolica – Kępa – Babia Góra Szlak czerwony, czyli najprostszy spośród tych, które prowadzą na Babią Górę (1725 m n. p. m.). Nie powinno nas tutaj nic zaskoczyć, o ile przygotujemy się na ewentualne zmiany pogody. Trasa rozpoczyna się tzw. schodkami, ma kilka miejsc widokowych, końcówka przebiega pośród kosodrzewiny. Szczyt Diablaka jest dość rozległy. Na taką wyprawę trzeba poświęcić kilka godzin. Całość: do przejścia ok. 10 km – czas 4-6 godz.

Magurka Wilkowicka (Beskid Mały). Wilkowice – Schronisko PTTK Magurka Wilkowicka Magurka Wilkowicka to szczyt położony w Beskidzie Małym. Jest to zatem propozycja zdecydowanie mniej ekstremalne niż zdobywanie Babiej Góry. Na Magurkę warto wybrać się szlakiem zielonym, zaczynającym się w Wilkowicach przy ul. Turystycznej. Początkowo prowadzi lasem, potem fragment przebiega asfaltem, aby znów wspinać się leśnymi stokami. Po około godzinie marszu można dotrzeć do schroniska. Na szczycie rozpościera się widok na Beskid Śląski, Żywiecki, widać też Małą Fatrę. Całość: do przejścia ok. 6 km – czas 2-3 godz.

Skrzyczne (Beskid Śląski). Lipowa Ostre – Magurka Radziechowska – Magurka Wiślańska – Malinowska Skała – Skrzyczne Skrzyczne (1257 m n.p.m.) to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego i jeden z najbardziej popularnych wierzchołków w Beskidach. Zdobyć go można wyruszając zielonym szlakiem z Lipowej Ostre. Po drodze przejdziemy przez Magurkę Radziechowską (1091 m n.p.m.), Magurkę Wiślańską (1129 m n.p.m.), a także bardzo popularną Malinowską Skałę (1152 m n.p.m.). Stamtąd będzie już widać Skrzyczne. Ta trasa turystyczna nie należy do najłatwiejszych, jednak jest też jedną z najbezpieczniejszych beskidzkich tras – ścieżki są szerokie, dość płaskie, a w razie ewentualnych problemów zawsze można skorzystać z kolejki. Całość: do przejścia ok. 21 km – czas 7-9 godz.