WIELKIE ZMIANY w Oświęcimiu! Nowe ustalenia dla mieszkańców. Otworzą galerie handlowe, przedszkola i hotele

Bogumił Storch

Galerie handlowe czynne już od poniedziałku - 4 maja. Wprowadzonych ma zostać jednak szereg dodatkowych obostrzeń dla klientów. Otwarte mają być też. m.in. żłobki i muzea i hotele. Branża handlowa przekonała rząd do otwarcia sklepów. Wprowadzonych ma zostać jednak szereg dodatkowych obostrzeń dla klientów. Co to oznacza dla mieszkańców Oświęcimia?