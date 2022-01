Władysław Kurowski - informacje o pośle i sejmowe statystyki

Kim jest Władysław Kurowski?

wiek: 61

wykształcenie: wyższe

Władysław Kurowski, polski polityk i nauczyciel, urodzony w 1960 r. w Myślenicach. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Przez kilkanaście lat pracował jako nauczyciel w szkołach podstawowych.

W latach 90. Został radnym Myślenic. W latach 1998-2002 był burmistrzem tego miasta. W 2002 r. został wybrany do rady powiatu myślenickiego z listy Ligi Polskich Rodzin. Do 2006 r. pełnił funkcję wicestarosty tego powiatu. W 2014 r. oraz 2018 r. ponownie był wybierany do rady powiatu z listy PiS. W 2019 r. został sekretarzem gminy Pcim. W tym samym roku został wybrany do Sejmu.