WOŚP w Oświęcimiu. 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie inny niż poprzednie, ale jak zawsze pełen otwartych serc [ZDJĘCIA]

To będzie inny finał niż poprzednie, ale jak zawsze gorący - pełen otwartych serc. Pieniądze będzie można przekazywać w dniu finału do puszek wolontariuszom.

"Finał z głową" - to hasło przewodnie kolejnej edycji zbiórki organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja będzie się skupiać na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Jest to już drugi Finał dedykowany laryngologii. Oświęcimski sztab - nr 146 - będzie działał tradycyjnie w Oświęcimskim Centrum Kultury. Przed rokiem dzięki wsparciu wspaniałych serc oświęcimian zebrał ponad 164 tys. zł.

- zaznacza Adam Kuta z Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Wpłaty także na eSkarbonkę

Ponadto uruchomiona została sztabowa eSkarbonka, którą można cały czas wspierać dowolną kwotą poprzez płatność kartą Mastercard lub Payu. Pieniądze wpłacone do eSkarbonki sztabu nr 146 trafią bezpośrednio na konto Fundacji WOŚP. Zachęcamy do wpłat. Link do eSkarbonki Oświęcimskiego Centrum Kultury: https://eskarbonka.wosp.org.pl/jckhey.

Inne atrakcje 20 Finału WOŚP

Na kanale YouTube i na profilu Facebook OCK zostanie zaprezentowany finałowy koncert w wykonaniu zespołu "Stare Dziady", Dzikiego z Tadkiem Liszewskim i dzieci - uczestników zajęć wokalnych w OCK i ODK Zasole, nagrany w styczniu w Oświęcimskim Centrum Kultury i Osiedlowym Domu Kultury Zasole bez udziału publiczności oraz archiwalne materiały z poprzednich edycji WOŚP.