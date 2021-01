WOŚP w Oświęcimiu. Do szpitala oświęcimskiego dzięki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trafiło wiele cennego sprzętu [ZDJĘCIA]

Kolejny sprzęt i środki ochrony o wartości 5 mln zł dla małopolskich szpitali. W tym gronie oświęcimski i wadowicki

Maszyny czyszczące, bramki do pomiaru temperatury ciała, łóżka do transportu chorych, wózki reanimacyjne, aparaty USG i EKG, defibrylatory, materace przeciwodleżynowe - to jedynie część sprzętu, który został dostarczony do małopolskich szpitali w ciągu ostatnich czterech tygodni. Tym razem zakupy w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej o wartości ponad pięciu mln złotych, trafiły m.in. do szpitala w Oświęcimiu i Wadowicach.