Wśród morsów w Małopolsce zaczynają brylować panie. Nie boją się lodowatej wody! Zobaczcie zdjęcia Bogusław Kwiecień

Wśród morsów w Małopolsce coraz liczniejszą grupę stanowią panie. Często to one nadają ton igraszkom w lodowatej wodzie. Jak podkreślają, robią to dla dobrego samopoczucia, zdrowia i urody oraz radości, jakie daje ta forma rekreacji. Są kluby morsów, gdzie kobiety już przeważają. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie odważne panie zanurzają się w lodowatych rzekach czy jeziorach.