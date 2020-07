Wybory prezydenckie 2020. Mieszkańcy Małopolski zachodniej mają różnych swoich faworytów?

W powiecie oświęcimskim wygrał ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda. Jednak ciekawostką jest to, że miasto Oświęcim, które jeszcze w poprzednich latach było jednym z bastionów Platformy Obywatelskiej, zaczyna powoli skręcać „na prawo”. W ubiegłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS tylko dwoma głosami wyprzedził PO. Teraz w Oświęcimiu urzędujący prezydent uzyskał 39,46 proc., a Rafał Trzaskowski 35,55 proc. W konkretnych liczbach Duda wyprzedził Trzaskowskiego o 775 głosów.

Zwolennicy PO podkreślają, że urzędujący prezydent w Oświęcimiu otrzymał najmniejsze poparcie w całym powiecie oświęcimskim, a Rafał Trzaskowski - wręcz przeciwnie.

- Na pewno cieszymy się z tego, że mieszkańcy Oświęcimia powoli dostrzegają to, co rząd dla nich robi - mówi Zbigniew Starzec, pochodzący z Oświęcimia wicewojewoda Małopolski (PiS), który w ostatnich wyborach samorządowych przegrał z kandydatem PO, Januszem Chwierutem walkę o prezydencki fotel w mieście. - Zastanawiamy się, gdzie tkwi problem, że wyniki w wyborach krajowych nie mają przełożenia na lokalny sukces. Skoro jednak nasze miasto zaczęło skręcać „na prawo”, to wierzę, że jest to tendencja stała, a nasza praca wyda wkrótce owoce także na lokalnym podwórku.

W powiecie chrzanowskim także zdecydowanie zwyciężył Andrzej Duda. Na urzędującego prezydenta głosowało 43,13 proc., a na jego głównego konkurenta, Rafała Trzaskowskiego, 30,65 proc. Jednak w samym mieście Chrzanów górą był kandydat Platformy Obywatelskiej, zdobywając 37,9 proc. głosów, a Andrzej Duda uzyskał 36 proc. poparcia. W całej chrzanowskiej gminie nieznacznie wygrał jednak ubiegający się o reelekcję kandydat PiS, zbierając 38,53 proc. poparcia natomiast Rafał Trzaskowski zdobył 35,49 proc. Można jednak śmiało zaryzykować stwierdzenie, że miasto Chrzanów jest wciąż mocno trzymającym się bastionem PO, otoczonym przez przeciwny obóz.