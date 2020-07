Wybory prezydenckie. Tak głosowali mieszkańcy Oświęcimia. Wysoka frekwencja, wstępne wyniki [ZDJĘCIA]

W Olkuszu napiętnują „śmieciowe kukułki”, a w Oświęcimiu liczą bardziej na zmianę mentalności mieszkańców

Olkuska straż miejska co jakiś czas ustala sprawcę podrzucenia do pojemników na śmieci odpadów poremontowych i wystawia mu mandat. To tylko dowodzi, że takie sprawy nie uchodzą bezkarnie, nawet, jeśli miały miejsce dwa miesiące wcześniej. W Oświęcimiu obrano inną taktykę.