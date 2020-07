Wynagrodzenia lokalnych polityków, czyli ile zarabiają starostowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie? [RAPORT czerwiec 2020]

Lubimy zaglądać do kieszeni polityków, również tych lokalnych. Czy sowicie płacimy za ich pracę, czy wynagrodzenie jest niewspółmierne do wykonywanych obowiązków. Prezydent, burmistrz czy wójt to duża odpowiedzialność, a zarobki? Ich wysokość ustalają radni na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów. Przed dwoma laty, obniżono pensje posłom i samorządowcom. Od tego czasu nie było podwyżek wynagrodzeń. Zobaczcie, ile w portfelach mają ci z powiatu oświęcimskiego.