Zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Pożary i duże awarie na terenie firmy Synthos zawsze budzą niepokój wśród oświęcimian [ZDJĘCIA]

Akcja gaśnicza z udziałem 14 zastępów i 40 ratowników z zakładowej służby ratowniczej i Państwowej Straży Pożarnej trwała cztery godziny. Ewakuowano 10 pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zapłonu kauczuku syntetycznego w instalacji jego schładzania i wentylacji.

Butadienu nie można było zgasić, bo doszłoby do wybuchu. Musiał do końca się wypalić. Śmierć poniósł wówczas jeden z pracowników.

Przypomina awarię i wybuch na zakładach w lecie 1992 roku. Do eksplozji doszło wówczas w Centralnym Magazynie Butadienu. - Wtedy nad zakładami pojawił się wielki na kilkadziesiąt metrów słup ognia, a potem wszystko spowił czarny dym - wspomina oświęcimianin.

Strach przed chlorem

W latach 70. z kolei spłonął oddział etylobenzenu. Był też strach przed chlorem, gdy zakłady jeszcze go produkowały i magazynowały. Służby Obrony Cywilnej często wówczas ćwiczyły scenariusze ewakuacji mieszkańców na wypadek wycieku groźnego chloru.

- Jest to gaz, który "pełza" po ziemi. Teraz już nie ma tak dużych obaw

– mówi pan Marian, mieszkaniec Monowic.

Było i tak, że ludzie nie do końca wiedzieli, co im zagraża. - Czasami tylko przez Dwory jeździły samochody zakładowej straży przemysłowej i ogłaszały, aby nie palić w piecach, bo doszło do awarii w zakładach – mówi Bogusław Gawroński z Oświęcimia.

Jeden z ostatnich dużych pożarów miał miejsce na początku lutego 2014 roku na wydziale polimeryzacji. Ogień objął część hali magazynowej kauczuku. W akcji gaśniczej brało udział ponad 130 strażaków z Oświęcimia i Krakowa. Ranny został jeden pracownik.