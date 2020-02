Zakończyła się akcja „Drugie życie dla choinki”. Spotkała się z życzliwym przyjęciem

- Chcę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do mojej akcji. Inicjatywa spotkała się z wielkim, pozytywnym odzewem, okazując się wspólnym sukcesem – podkreśla Jacek Głąb. - Jestem szczęśliwy, że wspólnie zrobiliśmy coś dobrego dla przyrody.

Piękne drzewka, które podczas minionych świąt nadawały nastroju i uroku w rodzinnym gronie, wciąż mogą cieszyć oczy w naturalnym, zielonym, pachnącym lesie stworzonym z różnogatunkowych choinek. Dostały swoją szansę, aby wrócić do naturalnego środowiska zamiast uschnąć w koszu na śmieci. - Cudownie było widzieć radość oddających drzewko, wiedząc że trafia w dobre ręce – cieszy się inicjator akcji. - Zapewniam, że żadne drzewko nie ucierpiało podczas transportu. Wszystkie zostały starannie zasadzone. Są i będą systematycznie podlewane do czasu ukorzenienia się. W związku z dużym zainteresowaniem, akcja deklaruję ciąg dalszy akcji, po następnym Bożym Narodzeniu. Już teraz zapraszam wszystkich do wzięcia w niej udziału. Jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć swoją choinkę w nowym lesie, z przyjemnością ją pokażę jak aktualnie wygląda – kończy Jacek Głąb.