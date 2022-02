Zatrzymanie dostaw ropy i gazu raczej Polsce nie grozi, ale ceny paliw rosną. Zagrożeniem dla gospodarki jest masowa mobilizacja Ukraińców Zbigniew Bartuś

Po ataku Rosji na Ukrainę polscy kierowcy ruszyli do stacji benzynowych, ale w piątek sytuacja się uspokoiła i na większości stacji nie ma żadnych kolejek. Lukasz Kaczanowski Zobacz galerię (9 zdjęć)

Zatrzymanie dostaw ropy, gazu i węgla ze Wschodu w efekcie agresji Putina na Ukrainę raczej Polsce nie grozi, przede wszystkim z uwagi na silne wzajemne powiązania gospodarcze Unii i Rosji. Jedno jest natomiast pewne: ceny ropy i gazu na rynkach światowych w efekcie rosyjskiej inwazji mocno wzrosły i mogą nadal rosnąć, co odczujemy boleśnie najpierw na stacjach, a potem pewnie także w domowych budżetach. Polscy kierowcy to wiedzą i starali się w pierwszej dobie po rosyjskiej napaści na zaprzyjaźniony sąsiedni kraj zatankować baki do pełna. Kolejki na stacjach okazały się być jednak tylko przejściowe. Największym zagrożeniem dla polskiej gospodarki byłaby masowa mobilizacja pracujących nad Wisłą Ukraińców, przede wszystkim około pół miliona mężczyzn, odgrywających niezwykle ważną rolę m.in. w naszym budownictwie, przemyśle, transporcie i usługach.