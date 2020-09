Zmarł Leopold Skupień, pierwszy i wieloletni kapelmistrz Orkiestry Dętej w Nowej Wsi. Pogrzeb w czwartek

- Zaszczytem było rozpoczynać przygodę z muzyką pod okiem tak wspaniałego, ciepłego, życzliwego i zawsze uśmiechniętego człowieka, jakim był nasz Pan Poldek

– mówią członkowie Orkiestry Dętej w Nowej Wsi. - To właśnie On nauczył nas wytrwałości w dążeniu do celu, sumiennej pracy i co najważniejsze, szacunku do drugiego człowieka. Bo orkiestra to nie tylko muzyka, to także grono wrażliwych ludzi, za których wszyscy z osobna bierzemy odpowiedzialność - dodają.

Człowiek, dzięki któremu rzesza młodych osób poznała muzykę, na zawsze pozostanie w ich pamięci.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.