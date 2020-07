Znowu zakażenia koronawirusem! W powiecie wadowickim 14, oświęcimskim cztery

W Mucharzu duże ognisko koronawirusa. Zakażeni są weselnicy

W powiecie wadowickim do środy potwierdzono 61 osób zakażonych koronawirusem. Szybko przybywa ich w gm. Mucharz. W tym przypadku do zakażeń doszło na weselu. Sanepid apeluje, by wstrzymać się od organizacji wesel.