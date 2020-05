63 mln zł unijnej dotacji dla spółki Synthos Dwory 7, na budowę spalarni w Oświęcimiu

W pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego terenu, a następnie budowę samej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych. Spółka zadeklarowała lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych.

- Wśród efektów ekologicznych, osiągniętych dzięki przedsięwzięciu spółki Synthos Dwory 7, istotne znaczenie będzie miało zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i wydalania pyłów oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych

- wyjaśnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Wybudowany Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów jako jednostka wytwórcza energii elektrycznej i cieplnej w układzie wysokosprawnej kogeneracji, pozyska je ze źródeł odnawialnych czyli odpadów komunalnych oraz ustabilizowanych osadów ściekowych. Produkcja energii ze śmieci będzie ekologiczną alternatywą dla szkodliwego składowania ich na wysypiskach - dodaje.

Moce przerobowe

Inwestycja obejmuje m.in. instalację do produkcji energii elektrycznej o mocy 6,1 Mwe i energii cieplnej o mocy 42,5 Mwt. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb energetycznych spółki Synthos Dwory 7, ale też część wyprodukowanego ciepła trafi również do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu.