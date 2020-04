Brak maseczki ochronnej to wykroczenie. Będzie kara dla 73-latka

Mundurowi dysponując dodatkowymi maseczkami wręczyli jedną oświęcimianinowi nakazując jej założenie i poinformowali mężczyznę o popełnionym wykroczeniu, skierowaniu wniosku o ukaranie do sądu i powiadomieniu Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Niestety przekazana informacja wywołała przeciwny do spodziewanego skutek. Mężczyzna zaczął się awanturować, więc na miejsce została wezwana policja - dodaje.

Od 16 kwietnia funkcjonariusze zwracają uwagę, czy mieszkańcy stosują się do nowo wprowadzonego obowiązku noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Obostrzenie mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa zlekceważył 73-latek, który w sobotę (25 kwietnia) tuż przed godz. 16 pojawił się w jednym z oświęcimskich marketów spożywczych.

- Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba znajdująca się w miejscu publicznym ma obowiązek zasłaniania ust i nosa - wyjaśnia Małgorzata Jurecka. - W przypadku naruszenia tego obowiązku policjant może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł, skierować sprawę do sądu oraz powiadomić inspekcję sanitarną, która nakłada karę w wysokości od 5 do 30 tys. zł - dodaje.