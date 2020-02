Waloryzacja emerytur 2020: Tabela + dokładne wyliczenia

Emerytura i renta w 2020 wzrośnie. Waloryzacja przewyższyła założenia rządu, oznacza, to że wszyscy, którzy pobierają od ZUS emerytury mogą mieć powody do radości. Ile wyniesie waloryzacja kwotowo-procentowa? Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł, a najniższe wyniosą 1200...