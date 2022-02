Czym ogrzewają domy Małopolanie? Ile jest jeszcze "kopciuchów"? Trwa zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Narzędzie do walki ze smogiem

Za Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Obowiązek składania deklaracji wszedł 1 lipca 2021 r. Właściciele budynków, którzy źródła ich ogrzewania uruchomili przed tą datą, mają czas do końca czerwca 2022 na złożenie deklaracji. Dla tych, którzy zrobili to po 1 lipca, termin jest dużo krótszy i wynosi tylko 14 dni. Obowiązek dotyczy właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Jego niespełnienie wiąże się z karami. Może to być mandat w wysokości 500 zł lub grzywna nawet do 5 tys. zł