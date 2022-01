Dawne zimy w Oświęcimiu. Zaspy na ulicach, mróz, który trzymał całymi tygodniami i zabawy na śniegu [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] Bogusław Kwiecień

Zdjęcie przedwojennego Oświęcimia. Dokładnie fragment zjazdu z mostu nad Sołą na ul. Kolejową (obecnie Konarskiego). W tamtym okresie to był jeden z głównych traktów miasta, który łączył centrum Oświęcimia z dworcem kolejowym. Jak widać na zdjęciu było to całkiem dobre miejsce na kulig z prawdziwego zdarzenia.Wystarczył koń, sanki i zabawa była przednia. To jedno ze zdjęć strony Łukasza Szymańskiego „Skansen Ziemi Oświęcimskiej” Zbiory Łukasza Szymańskiego Zobacz galerię (16 zdjęć)

Białe ulice, zaspy i mróz. Tak wyglądały dawniej zimy w Oświęcimiu. Od lat pod tym względem aura nie dopisuje. Nawet jeśli spadnie śnieg to na krótko. Szybko stopnieje i trudno myśleć o szaleństwach na białym puchu. Słuchając obecnie wspomnień najstarszych oświęcimian, jak to przed wojną po ulicach Oświęcimia jeździły sanie, aż trudno w to uwierzyć. W oczekiwaniu na zimę z prawdziwego zdarzenia przejdźcie do galerii i zobaczcie, jak miasto wyglądało kiedyś o tej porze roku.