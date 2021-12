Energylandia ma największy w Polsce ogród świateł. W Zatorze jest niezwykła zimowa kraina. Super ZDJĘCIA Sławomir Bromboszcz

Największy w Polsce ogród świateł, lodowiska i zjeżdżalnie jest w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Tu można poczuć świąteczny klimat i przenieść się do niezwykłej bajkowej krainy. Bramy największego Parku Rozrywki w Polsce są otwarte, przenosząc gości do Winter Kingdom, czyli zimowego królestwa. Odwiedzić to niezwykłe miejsce można było do 23 grudnia.