Harmęże. Doskonała wiadomość dla kierowców. Most Bronisław otwarty

Karetka w Brzeszczach powinna dyżurować przez całą dobę

Zespół ratownictwa medycznego, który otrzymał do dyspozycji nowoczesny ambulans z pełnym wyposażeniem, dyżuruje na co dzień na terenie gminy Brzeszcze. Problem w tym, że jest to dyżur w godzinach od 7 do 23, a nie całą dobę jak chcą w Brzeszczach