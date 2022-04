Harmęże, Wola. Ruszył kolejny remont mostu „Bronisław”. Utrudnienia potrwają do 15 kwietnia 2022 roku

Most „Bronisław” znowu remontowany

Most „Bronisław” na Wiśle łączący Harmęże po stronie Małopolski ze śląską Wolą, to od dziesięcioleci jeden wielki problem. Prowizorka wybudowana w latach 80. ubiegłego wieku na potrzeby nieistniejącej już kopalni Czeczott, wymaga gruntownej przebudowy, a nie kolejnego tzw. awaryjnego remontu. Ostatni odbył się tutaj w 2019 r. Nie poprawiło to jednak zasadniczo stanu przeprawy, na której obowiązuje tonaż do 3,5 tony i ruch wahadłowy.

- Kontrole wdrożono od 2019 r. wobec powagi sytuacji

- informują urzędnicy z gminy Miedźna. - Okazało się, że pomimo wcześniejszego „remontu awaryjnego” z 2018 r. obiekt według uzyskanej opinii specjalistów w 2019 r. zagrażał życiu i zdrowiu jego użytkownikom. Od tej pory raz w roku przeprowadzana jest ocena stanu technicznego obiektu, a co miesiąc prowadzone są także pomiary geodezyjne elementów konstrukcyjnych mostu - dodają.