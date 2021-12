Kęty. Wirtualny Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Marcina połączony z morsowaniem w Sole. Akcja Kęckich Harpaganów [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

W Parku Miejskim w Kętach odbył się finałowy Wirtualny Bieg Charytatywny dla Marcina. Część uczestników nie tylko biegała, ale także morsowała Kęckie Harpagany / Facebook Zobacz galerię (61 zdjęć)

W Parku Miejskim w Kętach odbył się finał cyklu Wirtualny Charytatywny Bieg Mikołajkowy dla Marcina, którego organizatorem jest Grupa Biegowa Kęckie Harpagany. Tym razem część uczestników morsowała w Sole. Organizatorzy podkreślają, że akcja na rzecz Marcina Joneczko trwa jeszcze do 22 grudnia i do tego dnia można jeszcze go wspierać poprzez rożnego rodzaju aktywności i wpłaty na konto.