Kolejne drogi na os. Zasole w Oświęcimiu oddane do użytku zmotoryzowanych

Ul. Sikorskiego to teraz 450 m nawierzchni, wzdłuż chodniki, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oświetlenie. Inwestycja kosztowała ponad 1,4 mln zł. Zakończyły się też prace związane z budową przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego. Ten zakres robót obejmował przebudowę jezdni, budowę chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz utwardzenie pobocza i remont istniejącego zjazdu. Koszt to 122 tys. zł.