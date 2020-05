Kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem w powiecie oświęcimskim

Graboszyce. Fiat wpadł do rowu. Strażacy użyli sprzętu, by uwolnić kierowcę

35-letni mieszkaniec Wrocławia może mówić o sporym szczęściu. Kierowca uczestniczył w groźnie wyglądającej kolizji. Strażacy użyli sprzętu, by go uwolnić. Na szczęście nie doznał on poważniejszych obrażeń.