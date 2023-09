Kto z Małopolski zachodniej walczy o miejsca w Sejmie i Senacie? Wybory 2023. Wiele znanych twarzy. Są samorządowcy i obecni posłowie

Jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 12 jest Rafał Bochenek. Nie jest to niespodzianka. Obecny rzecznik prasowy PiS z tego okręgu startował także do Sejmu cztery lata temu i pewnie zdobył mandat posła. W jego przypadku można mówić o błyskotliwej karierze. 37-letni polityk był już m.in. rzecznikiem rządu premier Beaty Szydło, przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. A karierę zawodową zaczynał w TVP Kraków jako prezenter pogody i konferansjer.

PiS stawia na znane twarze

Krok po kroku po drabinie politycznej pnie się Iwona Gibas, obecnie członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Przypomnieć trzeba, że zanim weszła na polityczne salony przez wiele lat była dyrektorem biura poselskiego Beaty Szydło. W 2018 roku z listy PiS weszła do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Teraz jako kandydatka tej partii do Sejmu z trzeciego miejsca ma duże szanse dostania się do parlamentu.