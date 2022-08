Małopolska. 56 tysięcy firm zawiesiło działalność. Wciąż przybywa nowych, ale głównie dlatego, że działalność otwierają masowo informatycy

Patrząc bezrefleksyjnie na najnowsze statystyki krakowskiego GUS można dojść do wniosku, że gospodarka w regionie nadal dynamicznie się rozwija. Mogą o tym świadczyć podstawowe dane o liczbie firm zarejestrowanych w REGON: na koniec stycznia przekroczyła ona 453 tys. i było to o 4 procent więcej niż przed rokiem. Przybyło zarówno spółek, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Tych ostatnich jest 332,7 tys., czyli 3,8 proc. więcej niż w czerwcu 2021. Bliższa analiza tych danych nie napawa jednak optymizmem – coraz więcej najmniejszych firm, zatrudniających do 10 osób (stanowią one aż 96,8 proc. ogółu) zawiesza lub w ogóle likwiduje działalność.

To, że mimo to ogólna liczba mikrofirm wciąż rośnie (w czerwcu wpisano do REGON 2666 nowych), wynika wyłącznie z gwałtownego rozwoju jednej sekcji gospodarki - informacji i komunikacji, gdzie liczba działających podmiotów zwiększyła się niemal o 20 procent. Są to niemal wyłącznie firmy informatyczne, w zdecydowanej większości – jednoosobowe. Ponadto w energetyce wzrost wyniósł blisko 11 proc., a w administrowaniu i działalności wspierającej – niemal 7 proc. Natomiast tzw. tradycyjne branże, w tym produkcyjna, budowlana i handlowa oraz usługowa i transportowa, mają problemy i właśnie tam najczęściej dochodzi do zawieszenia lub likwidacji drobnych biznesów.