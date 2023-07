Miejsca przyjazne rowerzystom w całej Małopolsce. Rusza kolejna edycja naboru, potrwa do 30 września 2023 roku Małgorzata Gleń

Status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom jest przyznawany wszystkim tym obiektom, które posiadają udogodnienia dla turystów rowerowych, w tym m.in. bezpieczne i nieodpłatne miejsce do przechowywania rowerów, sprzęty służące do podstawowych napraw i tym podobne. Każdy kto ma sklep, pensjonat, restaurację, rowerowy serwis czy jest zarządcą turystycznej atrakcji może dołączyć do Sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w Małopolsce. Co będzie miał w zamian? Jego działalność będzie promowana w internecie i na mapach wydawanych przez Województwo Małopolskie.