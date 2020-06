„My naszego Księdza nie oddamy” mówią parafianie z Nowej Wsi i zbierają podpisy pod petycją

- czytamy w petycji. - Jest to sytuacja nie do przyjęcia, aby w trybie natychmiastowym ksiądz proboszcz musiał opuścić nowowiejską parafię - dodają.

Po odejściu ks. Mirosława, biskup diecezji bielsko-żywieckiej skierował do nowowiejskiej parafii ks. administratora Wojciecha Pastwę. Teraz zdecydował o przeniesieniu duchownego do jednej z bielskich parafii.

Jak przekonują, po trudnej sytuacji od 20 wrzenia ub. roku ksiądz proboszcz pozostał sam w parafii, pełniąc jednocześnie funkcję administratora, posługę duszpasterską i obowiązki katechety. Z niewiadomych przyczyn nie otrzymał do pomocy innego księdza a mimo to, dał sobie świetnie radę.

- argumentują parafianie. - Dzięki staraniom księdza dzieci wyjeżdżały na kolonie, a przy ołtarzu służyła liczna grupa ministrantów. Proboszcz jest wspaniałym organizatorem i przyjacielem, którego nie można nikim zastąpić. Osoby, które odwróciły się od kościoła potrafił swoją postawą przyciągnąć i zachęcić do powrotu - dodają.

Zasług duchownego widzą wiele, nie tylko w mury świątyni. Podkreślają jego wielkie zaangażowanie w przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej i świetny kontakt z parafianami.

- Nie możemy w ludzki sposób pojąć, że Parafia która jest już „po przejściach”, ma zostać znowu skrzywdzona

- podkreślają mieszkańcy Nowej Wsi. - Teraz kiedy wszyscy cieszyliśmy się, że wszystko układa się tak jak należy, mamy być znowu potraktowani jakby nasze zdanie w ogóle się nie liczyło. Chcemy przypomnieć władzy w Kurii Bielsko Żywieckiej, że Kościół to ludzie i dlatego mamy prawo do głosu, a decyzja o natychmiastowym opuszczeniu parafii przez naszego księdza proboszcza jest dla nas zgorszeniem. My naszego Księdza nie oddamy- dodają.