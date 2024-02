Najwyższe wygrane w historii Lotto w Krakowie i Małopolsce. Szczęśliwców jest coraz więcej! Zobacz miejsca i wysokość wygranych. LISTA Bogusław Kwiecień

Najwyższa wygrana w Małopolsce padła w 2017 roku w Skrzyszowie (powiat tarnowski) i jest to do dzisiaj także rekordowa pula w skali kraju

Szczęśliwiec z Limanowej, który w miniony wtorek, 13 lutego rozbił kumulację w Lotto sięgając po ponad 10 mln zł dołączył do coraz dłuższej listy milionerów w Małopolsce. Niepobita do dzisiaj rekordowa wygrana w Skrzyszowie pod Tarnowem przed blisko 12 laty do dzisiaj jest także największą w skali kraju. Przejdź do galerii i zobacz listę, gdzie w Krakowie i Małopolsce udało się trafić "szóstki" i jak duże pieniądze zgarnąć.