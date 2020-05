O mały włos nie doszło do tragedii. Samochód stoczył się do stawu

W poniedziałek (18 maja) dzielnicowi i strażacy otrzymali zgłoszenie o samochodzie alfa romeo , który stoczył się do jednego ze stawów rybnych w Wilczkowicach (gm. Brzeszcze). Strażacy wyciągnęli samochód z wody, a policjanci zajęli się ustaleniem jego właściciela. Okazał się nim mieszkaniec gminy Brzeszcze, który przyjechał nad staw, aby powędkować.

Mężczyzna zaparkował pojazd na stromej ścieżce i poszedł ok. 30 metrów dalej, gdzie nad brzegiem stawu rozłożył swoje stanowisko. Po ok. czterech godzinach wędkowania zauważył, jak jego samochód stacza się do stawu, jedynie kilka metrów od niego.

- W tym przypadku mamy do czynienia jedynie ze stratami materialnymi, ale gdyby na drodze staczającego się ze wzniesienia pojazdu znalazł się człowiek mogłoby dojść do tragicznego w skutkach zdarzenia

- mówi Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Apelujemy więc, aby unikać pozostawiania samochodów na stromym terenie. Przed wyjściem z pojazdu należy sprawdzić czy dokładnie został zaciągnięty hamulec postojowy i wrzucony pierwszy, bądź wsteczny bieg. Natomiast osoby wypoczywające np. nad wodą, powinny sprawdzać, czy miejsce które wybrały na plażowanie jest bezpieczne - dodaje.