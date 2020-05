Orliki przy szkołach w Oświęcimiu znów otwarte. Na początek dla młodych adeptów futbolu z klubów sportowych miasta [ZDJĘCIA]

Wśród pierwszych, którzy pojawili się na kompleksie sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu, byli młodzicy z Akademii Piłkarskiej Unii Oświęcim pod okiem trenera Marcina Barciaka.

- Po dwóch miesiącach przerwy chłopcy byli już bardzo spragnieni gry w piłkę. Wprawdzie starali się ćwiczyć indywidualnie w swoich domach według wskazówek, które dostali, ale oczywiście to nie to samo, co możliwość gry na boisku