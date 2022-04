Oświęcim. Debiutancka płyta Weroniki Boińskiej z zespołem. Weroena gra rocka i folk-rocka [ZDJĘCIA]

- wyznaje wicestarosta oświęcimski. - Decyzja o wsparciu przez Powiat Oświęcimski wydania płyty Weroeny była tego naturalną konsekwencją - dodaje.

Weronika Boińska, to córka utalentowanego oświęcimskiego muzyka. Dziewczynka od najmłodszych lat uczyła się gry na kilku instrumentach. Czasem zaczęła śpiewać, pisać teksty i komponować.

Na poważnie za pisanie tekstów zabrała się w wieku… 14 lat! Tworzy utwory głównie w języku angielskim.

- Z jednej strony jest to łatwiejszy język do pisania i śpiewania, a z drugiej łatwiej mi wówczas wyrazić to, co mam na myśli