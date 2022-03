Oświęcim. Nowe drogi usprawnią komunikację w mieście i otworzą tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi [ZDJĘCIA]

Długo oczekiwana rozbudowa ul. Strzeleckiej na os. Błonie

Przy rozbudowie ul. Strzeleckiej oraz budowie połączenia do ul. Cichej przez ul. Jesionową prowadzone są już ostatnie prace, w tym m. in. brukarskie.

- Życie musi toczyć się dalej, dlatego pomimo pandemii oraz wojny w Ukrainie przystępujemy do realizacji zadań zapisanych w tegorocznym budżecie miasta, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku

- mówi Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia. - Dwie nowe drogi w mieście to szansa na rozwój przyległych terenów, które do tej pory były nieużytkami. Rozbudowując ul. Strzelecką stworzyliśmy nowy układ drogowy łączący Stare Miasto na wysokości ronda im. Płonki z ul. Nideckiego na Błoniach, co może być pomocne w różnych sytuacjach drogowych. Kolejnym atutem jest otwarcie nowych przestrzeni pod budownictwo mieszkaniowe, a to już się dzieje. W tym rejonie trwa budowa czterech budynków, w których powstaje 110 nowych mieszkań - dodaje.

Budowa nowej drogi w tej części miasta, będzie kosztować ponad 2,5 mln zł, w tym 1,19 mln zł to dofinansowanie zewnętrzne.