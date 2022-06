Oświęcim. Pracownice internatu oraz policjanci pomogli seniorowi wrócić do domu

W nocy piątku na sobotę (17/18.06.2022) tuż po godzinie 23 pracownice internatu znajdującego się przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych na kamerach monitoringu zewnętrznego dostrzegły starszego mężczyznę, który krążył wokół budynku. Kobiety natychmiast wyszły z budynku aby ustalić czy potrzebuje on pomocy. Podczas rozmowy okazało się, że mężczyzna nie pamiętał drogi powrotnej do domu. W związku z powyższym za pośrednictwem operatora numeru alarmowego 112 pracownice powiadomiły Policję.

Zdezorientowany 73-latek wrócił do swojego mieszkania na os. Chemików w Oświęcimiu

Na miejsce udał się jeden z patroli. Policjanci ustalili personalia mężczyzny. Okazało się, że jest to 73 – letni mieszkaniec oświęcimskiego osiedla Chemików. Mundurowi odwieźli go do mieszkania gdzie oddali pod opiekę żony.