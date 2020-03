Oświęcim. Siostry Serafitki włączyły się w akcję pomocy szycia maseczek ochronnych

Od soboty, 21 marca 2020 roku, dołączyły się do akcji zapoczątkowanej przez oświęcimskie krawcowe, aby szyć maseczki na twarz, będących zabezpieczeniem przed zakażaniem groźnym wirusem z chińskiego Wuhan dla osób walczących z nim na pierwszej linii.

- Pierwsze materiały do szycia maseczek otrzymałyśmy od koordynatorki oświęcimskiej grupy "Oświęcim - szyjemy maseczki” – wyjawiają zgodnie siostry Serafitki. - Staramy się na miarę naszych możliwości zaopatrywać się w dobrą bawełnę, bo tylko z takiego materiału szyjemy maseczki, czy gumki służące do utrzymania ich na twarzy. Na podstawie dwóch dni naszej pracy oraz pozostałego do wykorzystania materiału, szacujemy, że uda nam się wyprodukować ponad 200 maseczek.