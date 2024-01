Palisz papierosy albo jesteś ich wrogiem? Sprawdź, czy wolno palić na balkonie, klatce schodowej. Wyjaśnia to radca prawny

Czy można palić na klatce schodowej lub na balkonie? Kiedy można dostać mandat za palenie?

Ustawa antynikotynowa ustala, że zabronione jest palenie: (1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne; (2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej; (3) na terenie uczelni; (4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione powyżej w pkt 1 i 2; (5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku przeznaczonych do użytku publicznego; (6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych; (7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych; (8) na przystankach komunikacji publicznej; (9) w pomieszczeniach obiektów sportowych; (10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci; (11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Ponadto, właściciel lokalu gastronomiczno-rozrywkowego, z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, może wyłączyć spod zakazu palenia jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne, jeżeli to zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne jest wyposażone w wentylację zapewniającą, by dym nie przenikał do innych pomieszczeń. Palić można również w ogródkach letnich, jeżeli właściciel takiego ogródka tego nie zakazał. Nie jest również zakazane palenie na ulicy, z wyjątkiem miejsc, w których widnieje znak zakazu palenia papierosów oraz przystanków komunikacji publicznej.