Pięć dużych inwestycji w Chełmku w ciągu niewielu ponad dwóch lat. Będą z nich korzystać mieszkańcy [ZDJĘCIA]

W chełmeckim urzędzie podkreślają, że to wspólne dzieło władz i mieszkańców gminy, którzy uczestniczyli w konsultacjach dotyczących zgłoszonych do projektu zadań.

Rzecz w tym, że nie będzie to biblioteka w dawnym stylu, w której wypożycza się książki, ale miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych. Oprócz przestronnych wypożyczalni i czytelni są tutaj pomieszczenia do zajęć warsztatowych, sale multimedialne wyposażone w komputery i dostęp do internetu, klubokawiarnia, a także miejsce zabaw dla dzieci.

- Chodzi o to, by mogły tu przychodzić całe rodziny i spędzać czas

- podkreślał Andrzej Saternus, burmistrz Chełmka na początku inwestycji.

Cieszą się także dotychczasowi bywalcy placówki przy Topolowej. - Do tej pory w naszym mieście brakowało takiego miejsca - zauważa Marta Walczak, mieszkanka Chełmka.

Radość seniorów i młodych

Powody do zadowolenia mają także seniorzy w Chełmku. Z myślą o nich przebudowany został istniejący dom rencisty przy ul. Topolowej. Powstał tu Dom Seniora z szeroką ofertą dla osób starszych, który będzie m.in. miejscem działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.